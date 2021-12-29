Цены на нефть повысились в ходе торгов до семилетнего максимум

Цена на нефть Brent утром 31 января поднялась до 91,02 доллара за баррель.

В понедельник, 31 января, цены на нефть утром поднялись до семилетнего максимума. Рб этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, к 08:25 цены мартовский фьючерсов на нефть Brent поднялась до 91,02 доллара за баррель. При этом стоимость поднималась до 91,7 доллара за баррель. Последний раз такие цены фиксировались в октябре 2014 года.

Стоимость контрактов на нефть WTI на март составила 87,78 доллара за баррель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX). Это значение выше, чем было на закрытии сессии в пятницу.

Ранее мы сообщали, что "Газпром нефть" планирует нарастить добычу углеводородов.

Фото: pixabay