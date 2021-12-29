"Газпром нефть" планирует нарастить добычу углеводородов

В 2022 году добыча увеличится минимум на 10%.

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков заявил в интервью телеканалу "Россия-24", что компания планирует нарастить добычу углеводородов на треть. Предполагается выйти на уровень производства 130 млн тонн на. э. в 2025 году.

По его словам, в 2022 году добыча углеводородов увеличиься минимум на 10%.

Если говорить о 2023-2024 годах, то очень многое будет зависеть от рыночной конъюнктуры, очень много факторов влияет на цену. Но в данный момент мы исходим из того, что если не будет никаких кризисных ситуаций, то в 2023-2024 году мы сможем увеличить добычу по 5% [к каждому году]. Александр Дюков, глава "Газпром нефти"

Дюков сказал, что в 2021 году компания перешагнула планку добычи в 100 млн тонн. Он также считает, что в 2022 году спрос на нефть будет восстанавливаться и превысит уровни 2021 года.

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