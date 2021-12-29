СМИ: США планируют российский газ в Европе заменить катарским СПГ

Отмечается, что экономические такое решение выгодно только США.

Как сообщает "Российская газета", США планируют российский газ в Европе заменить сжиженным природным газом (СПГ) из Катара. Отмечается, что чисто экономически такое решение будет выгодно только США.

По информации издания, при этом цены на газ в Европе и Азии будут расти. Предполагается, что данное действие может восприниматься как подготовка к санкциям против России. Таким образом может быть затронут сырьевой экспорт.

Ранее мы сообщали, что лидеры стран НАТО согласились ввести против РФ "беспрецедентный пакет санкций".

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