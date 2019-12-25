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СМИ: цены на газ в Европе могут достигнуть пика летом 2022 года
Сегодня, 14:20
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

СМИ: цены на газ в Европе могут достигнуть пика летом 2022 года

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В конце 2021 года цены приближаются к отметке 1,2 тыс. долларов за тысячу кубометров.

В ближайшие месяцы стоимость газа в Европе не снизится, считают эксперты. Отмечается, что текущие котировки обещают региону рекордно дорогой газ летом 2022 года. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, в конце года цены на бензин в Европе приближаются к отметке 1,2 тыс. долларов за тысячу кубометров.

Трейдеры считают, что Европе сможет справиться с энергетическим кризисом только следующей весной. Предполагается, что цены опустятся до 300-450 долларов за тысячу кубометров.

Ранее мы писали, что Банк России опроверг информацию об усилении контроля за переводами физлиц. 

Фото: pixabay 

Теги: цены на газ в европе
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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