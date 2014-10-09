Топ-менеджер "Газпром экспорта" предупредил о деградации спроса на газ из-за высоких цен

При этом спрос на уголь стал расти.

Глава управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев заявил, что к серьезному кризису в газовой отрасли может привести рост цен на газ в Европе. Об этом пишет РБК.

Он отметил, что за последние семь месяцев рост спроса на газ прекратился в электроэнергетике. При этом спрос на уголь за последнюю неделю вырос. По словам Комлева, в Европе началась так называемая деградация спроса на газ, когда производители электроэнергии сокращают потребление из-за высокой цены.

Он сказал, что на объемах поставок сказывается то, что покупатели не видят смысла в закупках по таким ценам.

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