Ученые нашли главный фактор выживаемости при COVID-19

Им является уровень специфических антител против спайкового белка коронавируса, формирующихся при вакцинации.

Ученые из Канады и Испании провели исследование показателей крови, которые влияют на выживаемость пациентов с тяжелой формой COVID-19. Полученные результаты показали, что главным из них является уровень специфических антител против спайкового белка коронавируса, которые формируются при вакцинации. Итоги исследования опубликованы в ежемесячном рецензируемом медицинском журнале Journal of Internal Medicine.

Уровень защищенности человека от коронавируса можно судить по трем показателям анализа крови: уровню специфических антител против определенных антигенов, общему количеству антигенов, или антигенимии, и количеству вирусной РНК в крови. из результатов исследования

Специалисты подчеркнули, два других параметра связаны с первым. Исследователи надеются, что результаты проведенного анализа помогут определить оптимальные уровни антител, которые необходимы конкретному ковид-пациенту, находящемуся в тяжелом состоянии.

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