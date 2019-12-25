Регионам рекомендовали ввести допуск на мероприятия по QR-коду

Татьяна Голикова рассказала о советах для властей по борьбе с эпидемиологической угрозой.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила о рекомендации регионам по допуску на мероприятия при наличии QR-кода (документа, говорящего о проведенной вакцинации от коронавируса или о перенесенной болезни). Такое заявление чиновница сделала на правительственном совещании при участии российского президента Владимира Путина.

Рекомендация регионам страны по введению мер по допуску граждан на массовые мероприятия только при наличии QR-кода Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Эксперт напомнила, что QR-код действует только на протяжении шести месяцев с момента перенесенного заболевания.При этом властям регионов позволят увеличить лимит на посещение массовых мероприятиях до 70%. Речь идет о закрытых помещениях.

Голикова: вакцинацию от COVID-19 в РФ завершили 42,2 млн человек.

Фото: Правительство России