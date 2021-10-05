Голикова: вакцинацию от COVID-19 в РФ завершили 42,2 млн человек

Первым компонентом препарата от коронавируса привиты 47,4 млн граждан.

Заместитель председателя российского Правительства Татьяна Голикова заявила, что вакцинацию от коронавируса в РФ завершили более 42 миллионов человек. Об этом она сказала в ходе совещания с президентом страны Владимиром Путиным.

Вице-премьер уточнила, первым компонентом препарата от COVID-19 привиты 47,4 миллиона граждан России, а завершили курс – 42,2 миллиона. Кроме того, повторно вакцинированы и вакцинированы после болезни 1,9 миллиона россиян.

Чтобы достигнуть коллективного иммунитета <…> нужно еще привить первично 35,9 миллиона человек и осуществить повторную вакцинацию переболевших более чем шесть месяцев назад и ревакцинированных более чем шесть месяцев назад – 7,6 млн человек. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил внести вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок.

Видео: kremlin.ru