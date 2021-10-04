Губернатор Подмосковья предложил внести вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок

Алексей Воробьев считает это очень важным и необходимым для сохранения жизни людей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил внести вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок. Об этом он сказал в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Первая просьба – включить все-таки в календарь национальных прививок вакцинацию от коронавируса. Считаем это очень важным и необходимым для сохранения жизни людей. Алексей Воробьев, губернатор Подмосковья

Он отметил, что темпы вакцинации в регионе в разы снизились: если в пике от коронавируса прививались от 50 до 70 тысяч человек в сутки, то в настоящее время эта цифра составляет около 10 тысяч.

По словам Воробьева, сейчас в Московской области ежедневно госпитализируют около 650 человек, которые заболевают COVID-19, а выписывают – 530-750. Глава региона добавил, в большинстве случаев в стационары попадают те, кто воздержался от вакцинации.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что динамика распространения COVID-19 на территории страны в настоящее время вызывает беспокойство, поскольку заболеваемость коронавирусом растет в большинстве субъектов.

Видео: Youtube/Россия 24