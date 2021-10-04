Мишустин: заболеваемость COVID-19 растет в большинстве субъектов РФ

Глава кабмина отметил, что сейчас в медучреждениях РФ находится в два раза больше пациентов, чем в это же время в прошлом году.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что динамика распространения COVID-19 на территории страны в настоящее время вызывает беспокойство, поскольку заболеваемость коронавирусом растет в большинстве субъектов. Об этом он сказал в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Председатель российского Правительства подчеркнул, что сейчас в медицинских учреждениях страны находится в два раза больше пациентов, чем в это же время в прошлом году. По словам Мишустина, власти РФ продолжат принимать меры для обеспечения должной работы системы здравоохранения.

Следим, чтобы в больницах было оборудование, медицинские изделия, медикаменты и, конечно, кислород <…> Направляем средства на обеспечение лекарствами пациентов, которые лечатся от COVID-19 дома. Есть необходимый запас масок, других СИЗ. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабмина обратился к Роспотребнадзору с призывом активно взаимодействовать с властями тех субъектов страны, в которых наблюдается особенно острая ситуация с распространением инфекции.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в российской столице показатели заболеваемости коронавирусом пока вдвое ниже пиковых значений.

Видео: Правительство РФ