Собянин рассказал о ситуации с COVID-19 в Москве

Мэр столицы считает, что нынешняя ситуация с COVID-19 в городе не может не вызывать тревогу.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в российской столице показатели заболеваемости коронавирусом пока вдвое ниже пиковых значений. Об этом он сказал в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По мнению Собянина, сложившаяся в настоящее время с COVID-19 в городе обстановка не может не вызывать тревогу, поскольку рост заболеваемости очевиден.

Но, тем не менее, вот за последнюю только неделю мы видим рост заболеваемости порядка 30% и рост госпитализаций больше 20%, что говорит об отрицательной динамике в ситуации с коронавирусом. Сергей Собянин, мэр Москвы

Кроме того, он призвал ужесточить контроль за соблюдением санитарных правил в столице.

Напомним, за прошедшие сутки в России выявили 25 781 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших выявлено в Москве (4410), Санкт-Петербурге (2198) и Подмосковье (1733).

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящее время сложившуюся в России обстановку с COVID-19 можно назвать крайне напряженной.

Видео: Правительство России