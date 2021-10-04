Собянин рассказал о ситуации с COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в российской столице показатели заболеваемости коронавирусом пока вдвое ниже пиковых значений. Об этом он сказал в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
По мнению Собянина, сложившаяся в настоящее время с COVID-19 в городе обстановка не может не вызывать тревогу, поскольку рост заболеваемости очевиден.
Но, тем не менее, вот за последнюю только неделю мы видим рост заболеваемости порядка 30% и рост госпитализаций больше 20%, что говорит об отрицательной динамике в ситуации с коронавирусом.
Сергей Собянин, мэр Москвы
Кроме того, он призвал ужесточить контроль за соблюдением санитарных правил в столице.
Напомним, за прошедшие сутки в России выявили 25 781 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших выявлено в Москве (4410), Санкт-Петербурге (2198) и Подмосковье (1733).
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящее время сложившуюся в России обстановку с COVID-19 можно назвать крайне напряженной.
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