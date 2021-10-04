Попова: заболеваемость COVID-19 в РФ выросла в 67 регионах

Темпы роста заболеваемости коронавирусом в 12 субъектах страны составляют 20% и выше.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящее время сложившуюся в России обстановку с COVID-19 можно назвать крайне напряженной. Об этом она сказала в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По словам Поповой, темпы роста заболеваемости коронавирусом в 12 субъектах государства составляют 20 процентов и выше. Кроме того, заболеваемость COVID-19 в 67 регионах РФ.

Рост заболеваемости среди пенсионеров максимальный. Люди старшего возраста, к сожалению, сегодня заболевают гораздо чаще, чем люди в других возрастах. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Она подчеркнула, что в некоторых субъектах страны недостаточно соблюдается масочный режим, несмотря на рост заболеваемости COVID-19. Также, по словам Поповой, выявлен рост числа заболевших среди пожилых россиян в 21 из 24 регионов государства, в которых сняты ограничения для них.

Ранее Попова заявила, что массовые мероприятия по всей стране в связи с пандемией COVID-19 отменены.

Видео: Правительство РФ