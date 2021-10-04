Попова: массовые мероприятия остановлены по всей стране

Глава Роспотребнадзора напомнила, что только в двух регионах РФ разрешены мероприятия с участием от 1 до 3 тыс. человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что массовые мероприятия по всей стране в связи с пандемией COVID-19 отменены. Об этом она сказала в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Попова напомнила, что только в двух регионах РФ разрешено проводить их с участием от одной до трех тысяч человек.

По массовым мероприятиям: они остановлены по всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденций эпидпроцесса. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Она добавила, что остановить рост заболеваемости можно только оперативным повышением уровня коллективного иммунитета.

Ранее мы сообщали, что суточный прирост заразившихся COVID-19 в РФ стал максимальным со 2 января.

Видео: Правительство РФ