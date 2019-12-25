Банк России опроверг информацию об усилении контроля за переводами физлиц

Тотального контроля не предполагается.

Центробанк России не будет не будет вводить отчетность для банков для контроля за операциями физических лиц. Об этом пишет ТАСС.

Регулятор сообщил, что проводимая работа не предполагает тотального контроля за операциями. ЦБ сообщил, что речь идет о противодействии платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид.

Таким образом, регулятор планирует собирать обезличенные данные от банков, оказывающих услуги по p2p платежам исключительно при риске использования платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Центробанк будет запрашивать у кредитных организаций сведения по денежным переводам между физлицами.

Фото: cbr.ru