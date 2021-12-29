Лидеры стран НАТО согласились ввести против РФ "беспрецедентный пакет санкций"

Меры могут быть применены в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Лидеры стран Североатлантического альянса согласились ввести "беспрецедентные санкции против РФ". Данные меры могут быть применены в случае эскалации ситуации вокруг Украины, пишет ТАСС, ссылаясь на заявление, которое распространила канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Накануне прошла онлайн-встреча с участием лидеров США, Италии, Польши, Франции, Германии, руководства Евросоюза и НАТО. Политики обсудили усилия по сдерживанию "российской агрессии". По результатам переговоров они пришли к выводу о необходимости введения обширных ограничений против РФ, если она вторгнется на территорию Украины.

Лидеры сошлись во взглядах, что, если произойдет дальнейшее российское вторжение на Украину, союзники должны оперативно принять ответные карательные меры, включая беспрецедентный пакет санкций. из сообщения канцелярии премьера Британии

В офисе Джонсона отметили, дипломатические переговоры с Москвой остаются первоочередной задачей, однако в случае эскалации обстановки на Украине ответные меры будут приняты незамедлительно.

Ранее в Белом доме заявили, что угроза санкций против России эффективнее их превентивного введения.

Фото: Twitter / jensstoltenberg