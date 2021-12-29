Новак заявил, что Россия восстановит добычу нефти на 90%

Добыча будет восстановлена в марте.

Вице-премьер Александр Новак заявил в интервью "России 24", что в марте добыча нефти в РФ будет восстановлена на 90% от объема, который был сокращен в мае 2020 года. Таким образом, в марте добыча в сутки вырастет на 100 тыс. баррелей.

По словам вице-премьера, Россия исполняет договоренности по следке ОПЕК+ на уровне, близком к 100%. Новак отметил, что в декабре общий уровень исполнения соглашения ОПЕК+ составил 122%.

Так, в мае России пришлось сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки. Таким образом, добыча восстановится до 1,8 млн баррелей в сутки в связи с принятием решения ОПЕК+.

По мнению экспертов, Россия сможет выйти на допандемийный уровень производства в конце 2022 года.

Ранее мы писали, что цены на нефть повысились в ходе торгов 31 января 2022 года до семилетнего максимума.

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