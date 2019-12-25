Медведев: некоторые страны пытаются ограничить работу России в Арктике

Экс-президент РФ рассказал о приоритетах Москвы в арктическом регионе.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что некоторые страны пытаются ограничить работу России в Арктике. Такое заявление чиновник сделал во время заседания межведомственной комиссии по вопросам обеспечения национальных интересов в регионе. Эксперт заметил, что в настоящее время страна активно ведет поиск и разработку новых месторождений природных ископаемых. При этом Медведев отметил, что ряд государств борются за доступ к природным ресурсам, а также контроль над арктическими стратегическими коммуникациями.

Нам, конечно, нужно продолжить освоение Арктической зоны России, вести интенсивный поиск и разработку новых месторождений газа, нефти, других минерально-сырьевых ресурсов. Дмитрий Медведев, экс-президент РФ

Эксперт подчеркнул, что рост военного присутствия около государственных границ с РФ в Арктике приведет к обострению обстановки в регионе. Сейчас приоритетом Москвы является сохранение баланс между проведение хозяйственной деятельности и обеспечением сохранности окружающей среды.

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Фото: YouTube/Фонд Сколково