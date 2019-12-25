РБК: Кремль рассматривает вариант списка «Единой России» на выборах в Госдуму без Медведева

По данным источников, власти рассматривают вариант, при котором списки партии возглавят несколько человек.

Кремль тестирует разные варианты списка "Единой России" на выборах этой осенью. В некоторых листах, проверяемых на соцопросах, нет председателя партии, бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

Основным вариантом для властей остается тот, где списки партии возглавят несколько человек, сообщают источники. В качестве одного из лидеров может выступить президент Владимир Путин. Однако это маловероятный вариант. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что он не знает ничего об обсуждении такого вопроса.

При этом не во всех тестируемых вариантах есть Медведев. Источники издания сообщают, что возможное лидерство бывшего президента может вызвать ненужные разговоры и испортить преимущество партии в повестке.

Ранее мы сообщали, что Путин заявил об обновлении списка кандидатов в Думу от "Единой России"

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