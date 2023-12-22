В столицу прибыли бойцы, которых ВС РФ обменяло на представителей ВСУ.

Российские самолеты военно-транспортной авиации доставили в столицу возвращенных из плена военнослужащих. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. напомним, что солдаты прибыли из подконтрольной киевскому режиму территории в пятницу, 31 мая. Обмен пленными состоялся при посредничестве ОАЭ. России удалось вернуть домой 75 военнослужащих в обмен на 75 военнопленных Вооруженных сил Украины.

Самолетами ВКС России освобожденные военнослужащие доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. пресс-служба Минобороны РФ

Боец по имени Антон поблагодарил всех причастных за произведенный обмен. Он пояснил, что солдаты долго ждали этого момента и сейчас очень рады.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении блиндажей и пулеметных точек ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России