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Минобороны РФ сообщило об уничтожении блиндажей и пулеметных точек ВСУ

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"Запад" успешно поразил объекты ВСУ на СВО.

Российские танки Т-90А от "Западной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции ликвидировали замаскированные пулеметные боевые расчеты, блиндажи и живую силу Вооруженных сил Украины, размещенные на территории лесополосы. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороны страны. Военнослужащие подчеркнули, что с передовой линии от воздушной разведки к экипажу тяжелой техники пришли координаты объекта противника. Специалисты выдвинулись в зону ответственности для поддержки отечественных штурмовиков, для подавления огневой точки врага. Работа проводилась с закрытой позиции.

Работаем чаще всего с закрытых огневых позиций. Уничтожаем в основном блиндажи противника. Сейчас начали появляться пулеметные точки, где противник делает себе "лисью нору", окапывается и выставляет пулемет.

командир танковой роты с позывным "Бизон"

В профильном ведомстве добавили, что танковые экипажи эффективно выполняют поставленные задачи командования в любых условиях, как в дневное, так и ночное время суток. Корректировка огня производится с использованием дронов.

"Днепр" нанес поражение бригаде Нацгвардии в Днепропетровской области.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, минобороны, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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