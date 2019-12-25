Западная пресса указала на желание США закрепиться в Афганистане для противодействия Китаю.

План Дональда Трампа по возвращению контроля над авиабазой Баграм может обернуться для Вашингтона повторным вторжением в Афганистан. Об этом сообщило новостное агентство The Reuters со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников. Иностранные журналисты указали, что возвращение контроля над авиационной базой может потребовать от американского руководства переброски более чем 10 тысяч военнослужащих, а также развертывания современных систем противовоздушной обороны (ПВО). Авторы статьи указывают, что в результате это может выглядеть для мирового сообщества как "повторное вторжение в страну". Источники СМИ отмечают, что Вашингтон не осуществляет активного планирования возвращения авиабазы Баграм под своей контроль военным путем, так как в противном случае потребовалось бы слишком много усилий для "зачистки и удержания огромного периметра вокруг нее".

Напомним, что президент-республиканец Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в его загородной резиденции Чекерс указал, что вашингтонская администрация предпринимает попытки вернуть себе контроль над авиабазой Баграм, расположенную в Афганистане. По словам политического лидера Белого дома, одна из причин этого заключается в том, что база находится всего в часе полета от локации,на которой Китай якобы производит свое ядерное оружие. В период с 2001 по 2021 года аэродром в Баграме служил крупнейшей базой международной коалиции во главе с США в Афганистане. Однако 1 июля 2021 года американцы покинули объект, а 15 августа она перешла под контроль местного радикального движенияю

Фото: pxhere.com