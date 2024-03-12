Воздушное судно доставит в Кабул 20 тонн продовольствия для населения, пострадавшего от землетрясения.

Спецборт МЧС России доставил гуманитарную помощь в Афганистан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Из подмосковного аэропорта Жуковский вылетел ведомственный самолет Ил-76. Воздушное судно доставит в город Кабул 20 тонн продовольствия для населения, пострадавшего от землетрясения. Кроме того, по указанию президента РФ Владимира Путина в ближайшее время планируется к отправке вторая партия гумпомощи.

Напомним, в конце августа на востоке Афганистана произошло землетрясение. Стихия разрушила многие деревни в провинциях Кунар, Лагман и Нангархар. По последним данным, жертвами землетрясения стали 2 205 человек.

Видео: МЧС России