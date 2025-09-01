Огнеборцы спасли 12 человек из горящего дома в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел на улице Холодильная. Поступило сообщение о возгорании в многоэтажном доме. Огонь распространялся по электрощитовым с пятого по девятый этаж. Прибывшие на место огнеборцы спасти 12 человек из задымленных квартир. Среди них были восемь детей.
Еще 42 жильца эвакуированы. Один получил травму. Пожар полностью ликвидировали. В его тушении участвовали 38 специалистов и девять единиц техники.
Видео: МЧС России
