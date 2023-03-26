  1. Главная
Сегодня, 8:49
На Сахалине продолжается ликвидация последствий циклона

В пункте временного размещения остаются восемь человек.

На Сахалине продолжается ликвидация последствий циклона. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сотрудники ведомства организовывают доставку продуктов питания и перевозку жителей. Отмечается, что в Невельском районе освободились от воды все дома и приусадебные участки. Позже начнутся работы по строительству временного моста. Кроме того, в  район доставлены мотоломпы для откачки воды и тепловые пушки для просушки домов. В пункте временного размещения остаются восемь человек.

Ранее мы сообщали, что спасатели эвакуируют жителей подтопленных домов на Сахалине.

Видео: МЧС России

