В эвакуации местных жителей участвуют 27 специалистов и 12 единиц техники

Спасатели эвакуируют жителей подтопленных домов на Сахалине. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, в Невельском районе река Казачка вышла берегов в результате осадков. Отмечается, что всего подтопило 24 приусадебных участка и семь домов.

В эвакуации местных жителей участвуют 27 специалистов и 12 единиц техники. Они мониторят гидрологическую обстановку и оказывают адресную помощь. Уже эвакуированы 37 человек.

Ранее мы сообщали, что в Краснодарском крае локализовали ландшафтный пожар.

Видео: МЧС России