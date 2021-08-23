Вознесенский проспект и Синий мост оказались в многокилометровых заторах

Центр Петербурга сковали пробки автомобилисты стоят у Исаакиевской площади.

Вечером 10 ноября на улицах вокруг Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге образовались серьезные пробки, сообщает сервис "Яндекс. Карты". Заторы возникли на Вознесенском проспекте, Большой Морской улице, переулке Антоненко и Синем мосту.

Движение не ограничивали и не перекрывали, однако автомобилисты стоят практически в плотном потоке, дышат друг другу в спину, — отметили в сервисе. В переулке Антоненко пробка достигла около 300 метров, а на набережной реки Мойки — более 500 метров.

По информации "Яндекс. Карт", у Исаакиевского собора аварий на момент формирования пробок не зафиксировано. Единственное препятствие на маршруте — дорожные работы на Большой Морской улице, которые частично замедлили движение транспорта.

Ранее сообщалось, что утром 10 ноября пробки в Петербурге выросли до 5 баллов.

Фото: "Яндекс. Карты"