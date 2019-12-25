Утром 10 ноября пробки в Петербурге выросли до 5 баллов

Автовладельцам, направляющимся в северные районы города, настоятельно рекомендуют заранее планировать маршруты, выбирая обходные пути.

Утро понедельника, 10 ноября, ознаменовалось для петербуржских автомобилистов серьезными пробками. Уже к 8:15 система мониторинга движения зафиксировала среднюю загрузку дорог на уровне пяти баллов по шкале сервиса "Яндекс.Пробки", что заметно выше привычного уровня для этого времени.

Особенно остро встала проблема на участке Кольцевой автодороги (КАД) с внешней стороны. На участке от Красносельского шоссе до реки Новой образовался девятикилометровый затор.

Дополнительные трудности вызвали дорожно-строительные работы. В воскресенье вечером, неподалеку от Светлановской площади, произошло повреждение асфальтированного покрытия дороги, вследствие чего возникла серьезная пробка, усугубившая и без того непростое положение с трафиком.

Причины аварийной ситуации кроются в происшествии прошедшей ночью: в результате земляных работ была повреждена труба диаметром 500 мм, что привело к подтоплению проезжей части. Специалисты Водоканала пообещали восстановить коммуникации в кратчайшие сроки, однако завершение ремонтных работ потребует времени, а значит, ограничения на проезд в данном районе сохранятся.

Автовладельцам, направляющимся в северные районы города, настоятельно рекомендуют заранее планировать маршруты, выбирая обходные пути. Вполне вероятно, что в ближайшее время нагрузка на транспортные артерии останется значительной, особенно вокруг Светлановской площади и участков КАД, где продолжают собираться заторы из машин.

