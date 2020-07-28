Среди задержанных есть корреспонденты Tut.by, ТАСС и сотрудники телеканала "Белсат".

Возле здания КГБ Белоруссии массово задержали журналистов. Среди них есть фотокорреспондент ТАСС Наталья Федосеенко. Информацию о задержаниях передаёт Tut.by.

В правоохранительных органах заявили, что журналистов задержали для проверки их служебных удостоверений. О том, в какое отделение повезут сотрудников СМИ, силовики рассказывать отказались, сославшись на то, что об этом уполномочен сообщить "старший".

Известно, что среди задержанных есть корреспондент Tut.by Елена Толкачева и сотрудники телеканала "Белсат" Галина Абакунчик, Катерина Андреева, Антон Селицкий, Игорь Ильяш.

Ранее войска устроили для Александра Лукашенко показательный разгон протестующих водометами. Соответствующий сюжет показал телеканал "Беларусь-1" днем 28 июля. Журналисты объяснили, что внутренние войска МВД устроили для президента республики демонстрацию действий, применяемых во время несогласованных акций протеста.

Видео: YouTube / Блог Бабарико