Возбуждено уголовное дело против петербуржца, стрелявшего в НИИ на Политехнической улице

Дело возбуждено по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство).

В Петербурге возбудили уголовное дело за хулиганство (по ч.2 ст.213 УК РФ) после стрельбы в научно-исследовательском институте на Политехнической улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

В ночь на 30 декабря в полицию поступило сообщение от охраны здания НИИ. Выяснилось, что еизвестный перепрыгнул через турникет охраны в главного входа и попал на территорию института. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Далее нарушитель сделал два выстрела из охолощенного пистолета "RETAY 17". В итоге 22-летнего хулигана отвезли в 19-й отдел полиции.

Ранее на улице Демьяна Бедного задержали хулигана, который открыл стрельбу в Муринском тоннеле.

Фото: ВКонтакте / ГУ Росгвардии по Петербургу и области