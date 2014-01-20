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Возбуждено уголовное дело против петербуржца, стрелявшего в НИИ на Политехнической улице
Сегодня, 14:40
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Возбуждено уголовное дело против петербуржца, стрелявшего в НИИ на Политехнической улице

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Дело возбуждено по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство).

В Петербурге возбудили уголовное дело за хулиганство (по ч.2 ст.213 УК РФ) после стрельбы в научно-исследовательском институте на Политехнической улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области. 

В ночь на 30 декабря в полицию поступило сообщение от охраны здания НИИ.  Выяснилось, что еизвестный перепрыгнул через турникет охраны в главного входа и попал на территорию института. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Далее нарушитель сделал два выстрела из охолощенного пистолета "RETAY 17". В итоге 22-летнего хулигана отвезли в 19-й отдел полиции.  

Ранее на улице Демьяна Бедного задержали хулигана, который открыл стрельбу в Муринском тоннеле.

Фото: ВКонтакте / ГУ Росгвардии по Петербургу и области

Теги: нии, стрельба, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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