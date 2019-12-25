После обнаружения трупа в лесу на Глухарской улице возбуждено уголовное дело

На шее умершего был завязан шнурок.

В Петербурге возбудили уголовное дело по статье "Убийство" после обнаружения трупа со шнурком на шее в лесу на Глухарской улице. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Тело 51-летнего мужчины, гражданина Узбекистана, нашли в лесопарковой зоне 19 мая. На его шее был завязан шнурок от правого ботинка. Кроме того, в теменно-затылочной области обнаружили ссадину, на лице кровоподтеки, множественные ссадины на голове и верхних конечностях, рану на левой заушной области, были выбиты зубы.

Судмедэксперты установили, что смерть наступила от механической асфиксии в результате удавления петлей. По предварительным данным, тело пролежало в лесу не более двух суток, прежде чем на него наткнулся грибник.

Ранее у Арсенальной набережной из воды вытащили труп.

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