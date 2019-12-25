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У Арсенальной набережной из воды вытащили труп
Сегодня, 10:01
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nadezhda_sib

У Арсенальной набережной из воды вытащили труп

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Тело пробыло в воде больше недели.

Ранним утром 14 мая в воде на Арсенальной набережной заметили труп. Тело извлекли в шестом часу утра, узнал Piter.TV от источника.

Труп мужчины на вид 40-50 лет доставили на берег в районе Финляндского вокзала. Он был одет в зеленую куртку с черными вставками, синие джинсы и синие кроссовки. На мужчине была медицинская маска. По предварительным данным, он находился в воде больше недели. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Сестрорецке пьяная мать до смерти избила своего маленького сына. 

Фото: hellopiter.ru

Теги: арсенальная набережная, труп
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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