У Арсенальной набережной из воды вытащили труп

Тело пробыло в воде больше недели.

Ранним утром 14 мая в воде на Арсенальной набережной заметили труп. Тело извлекли в шестом часу утра, узнал Piter.TV от источника.

Труп мужчины на вид 40-50 лет доставили на берег в районе Финляндского вокзала. Он был одет в зеленую куртку с черными вставками, синие джинсы и синие кроссовки. На мужчине была медицинская маска. По предварительным данным, он находился в воде больше недели.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Сестрорецке пьяная мать до смерти избила своего маленького сына.

Фото: hellopiter.ru