В Сестрорецке пьяная мать до смерти избила своего 2-летнего сына

Тело ребенка с многочисленными ушибами и ссадинами обнаружил отец.

В ночь на 13 мая в Сестрорецке произошло убийство 2-летнего мальчика. Ребенка до смерти избила пьяная мать. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился отец ребенка, гражданский муж женщины. По приходу домой он обнаружил труп маленького сына и супругу в состоянии алкогольного опьянения. На теле мальчика нашли множественные ушибы и ссадины.

Установлено, что травмы ребенку нанесла его мать. От полученных увечий мальчик скончался на месте происшествия.

Семья, в которой проживал малыш, полная, не благополучная, состояла на учете в ОДН.

Труп направили в морг для установления причины смерти. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге девятиклассник попал в больницу с острым ингаляционным отравлением курительной смесью.

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