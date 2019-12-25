Подросток находится в тяжелом состоянии.

В Петербурге девятиклассник попал в больницу с острым ингаляционным отравлением курительной смесью и запахом алкоголя. Об этом в Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию из детской городской больницы 12 мая поступила телефонограмма о том, что в 3:24 из квартиры по Комендантскому проспекту с острым ингаляционным отравлением курительной смесью и запахом алкоголя, в тяжелом состоянии госпитализирован ученик 9 класса.

Семья полная на учете в ОДН не состоит.

В начале мая в Ломоносове школьник отравился неизвестным наркотический препаратом.

Фото: Piter.tv