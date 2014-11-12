В Ломоносове школьник отравился неизвестным наркотический препаратом

В Ломоносове школьник попал в больницу с отравлением неизвестным наркотический препаратом. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.
В полицию из больницы поступила телефонограмма о том, что к ним с острым пероральным отравлением неизвестным наркотический препаратом в тяжелом состоянии (опрашивать нельзя) поступил 16-летний А.
Со слов отца: его сын, находясь во дворе, выпил самовольно взятый им из холодильника дома алкоголь. После этого он почувствовал себя плохо и, находящийся с ним с ним друг, притащил его в парадную и позвал взрослых.
Накануне на проспекте Науки 14-летняя школьница отправилась таблетками.
Фото: Piter.tv
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