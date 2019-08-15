В Москве завели уголовное дело по факту экстренной посадки самолета

Следователи обнаружили нарушения правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

В четверг, 15 августа, в Москве возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки пассажирского самолета, который вылетел из города в Симферополь. Следователи расценили инцидент как "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

К месту посадки, в Раменский район Московской области, прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. Они осмотрели "Airbus A-321" и на данный момент устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, что самолет был вынужден совершить экстренную посадку из-за загоревшегося двигателя. По предварительным данным, в турбину воздушного транспорта попали птицы. На борту самолета находились 226 человек, из них от 10 до 15 пассажиров получили ранения. Также стало известно, что пилоты самолета учились в петербургском вузе.

Видео: Следственный комитет РФ / YouTube