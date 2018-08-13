Пилоты, совершившие экстренную посадку в Подмосковье, учились в петербургском вузе

На борту самолета находились 226 человек, все остались живы.

Стало известно, что за штурвалом самолета, который вынужденно приземлился в поле в Подмосковье, были пилоты, учившиеся в Петербурге.

Командовал бортом 41-летний Дамир Юсупов, в качестве второго пилота выступил 23-летний Георгий Мурзин. По данным "78.ru", оба закончили Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации, причем Юсупов - с красным дипломом. Командир воздушного судна работает в "Уральских авиалиниях" с 2013 года, а Георгий Мурзин - с октября 2018.

Напомним, утром 15 августа самолет, летевший по маршруту "Москва - Симферополь" был вынужден совершить экстренную посадку возле деревни Рыбинское в Подмосковье. При взлете у самолета загорелся двигатель, в него попали птицы. Всех пассажиров эвакуировали, пострадало от 10 до 15 человек, данные уточняются.

Видео: YouTube/ Deniz G

Фото: соцсети