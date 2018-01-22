По факту ДТП с трамваем и маршруткой на улице Десантников возбудили уголовное дело

В аварии 20 октября пострадали 15 человек, в том числе двое несовершеннолетних (9 и 14 лет).

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с трамваем и маршруткой. В качестве подозреваемого привлечён водитель маршрутки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, 20 октября около шести часов вечера на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе маршрутка столкнулась с трамваем. По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса двигался на запрещающий сигнал светофора. В аварии пострадали 15 человек, в том числе двое несовершеннолетних (9 и 14 лет).

По факту аварии в отношении водителя маршрутного автобуса возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД).

Пострадавшим в аварии маршрутки с трамваем в Красносельском районе выплатят до 2 млн рублей.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и области