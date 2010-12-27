Авария с участием маршрутки и трамвая в Петербурге. Водитель ехал на красный свет

По уточненным данным пострадало 15 человек.

В воскресенье, 20 октября, в 18:15 на пересечении проспекта Десантников и Петергофского шоссе произошло столкновение трамвая № 60 и маршрутки К-235. По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, водитель коммерческого автобуса пытался проскочить трамвайные пути на красный свет, но не успел.

В результате столкновения маршрутка перевернулась. По уточненной информации пострадало 15 человек, в том числе двое несовершеннолетних. На месте аварии работали кареты скорой помощи, а также добровольцы, помогающие вытаскивать людей из поврежденного транспорта.

Ранее мы опубликовали видео с камер наблюдения, на которых запечатлено столкновение маршрутки с трамваем.

Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области