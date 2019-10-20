На пересечении Петергофского шоссе и Десантников трамвай протаранил маршрутку

Вечером воскресенья, 20 октября, на пересечении Петергофского шоссе и улицы Десантников в маршрутку с пассажирами врезался трамвай. Об этом редакции сообщил мобильный корреспондент Piter.TV
По заявлениям очевидцев, водитель маршрутки пыталася проскочить через трамвайные пути, но не успел, что и привело к столкновению.
На место ДТП уже прибыли сотрудники ГИБДД а так же кареты скорой помощи. По предварительным данным, погибших нет. Всем пострадавшим оказывают помощь медики и добровольцы.
Дополнительная информация уточняется.
Ранее мы сообщали, что в Ленобласти разбилась машина с детьми.
Видео: мобильный корреспондент Piter.TV
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