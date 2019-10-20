На пересечении Петергофского шоссе и Десантников трамвай протаранил маршрутку

Есть пострадавшие. На место уже прибыли службы спасения

Вечером воскресенья, 20 октября, на пересечении Петергофского шоссе и улицы Десантников в маршрутку с пассажирами врезался трамвай. Об этом редакции сообщил мобильный корреспондент Piter.TV

По заявлениям очевидцев, водитель маршрутки пыталася проскочить через трамвайные пути, но не успел, что и привело к столкновению.

На место ДТП уже прибыли сотрудники ГИБДД а так же кареты скорой помощи. По предварительным данным, погибших нет. Всем пострадавшим оказывают помощь медики и добровольцы.

Дополнительная информация уточняется.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти разбилась машина с детьми.

Видео: мобильный корреспондент Piter.TV