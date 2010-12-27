В Ленобласти разбилась иномарка с детьми

Детей спасли подушки безопасности

ДТП произошло днем воскресенья, 20 октября в поселке Новоселье Ломоносовского района. Серебристая иномарка столкнулась с черным Volkswagen Passat. В сребристой машине находились дети. От трагичного исхода их спасли подушки безопасности. Об этом сообщили очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

Со слов наблюдавших аварию, на подушках безопасности явно видна кровь. Тем не менее, все живы и ожидают медиков.

Черный автомобиль пострадал не так сильно, как серебристая иномарка - у нее почти полностью отсутствует капот.

Ранее мы сообщали, что очередной каршеринг попал в аварию.

Фото: vk.com/spb_today