  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти разбилась иномарка с детьми
Сегодня, 15:11
93
arteliseev

В Ленобласти разбилась иномарка с детьми

0 0

Детей спасли подушки безопасности

ДТП произошло днем воскресенья, 20 октября в поселке Новоселье Ломоносовского района. Серебристая иномарка столкнулась с черным Volkswagen Passat. В сребристой машине находились дети. От трагичного исхода их спасли подушки безопасности. Об этом сообщили очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб. 

Со слов наблюдавших аварию, на подушках безопасности явно видна кровь. Тем не менее, все живы и ожидают медиков. 

Черный автомобиль пострадал не так сильно, как серебристая иномарка - у нее почти полностью отсутствует капот.

Ранее мы сообщали, что очередной каршеринг попал в аварию.

Фото: vk.com/spb_today

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии