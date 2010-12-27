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Каршеринг столкнулся с Mazda у Варшавского вокзала
Сегодня, 10:38
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arteliseev

Каршеринг столкнулся с Mazda у Варшавского вокзала

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Пострадавших нет.

Ночью воскресенья, 20 октября на набережной Обводного канала, недалеко от станции метро "Балтийская" водитель каршерингового автомобиля столкнулся с Mazda при повороте. Об этом сообщили в паблике  "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в "Вконтакте".

По словам свидетелей происшествия, предварительный виновник аварии находился за рулем авто "Яндекс.Драйв". Он неудачно повернул вторым рядом и столкнулся c Mazda. Автомобили не получили серьезных повреждений.  Сведений о пострадавших также нет. 

Ранее мы сообщали, что водителя оштрафовали на 15 тысяч рублей за припаркованный в лужу каршеринг.

Фото: vk.com/spb_today

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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