Каршеринг столкнулся с Mazda у Варшавского вокзала

Пострадавших нет.

Ночью воскресенья, 20 октября на набережной Обводного канала, недалеко от станции метро "Балтийская" водитель каршерингового автомобиля столкнулся с Mazda при повороте. Об этом сообщили в паблике "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в "Вконтакте".

По словам свидетелей происшествия, предварительный виновник аварии находился за рулем авто "Яндекс.Драйв". Он неудачно повернул вторым рядом и столкнулся c Mazda. Автомобили не получили серьезных повреждений. Сведений о пострадавших также нет.

Ранее мы сообщали, что водителя оштрафовали на 15 тысяч рублей за припаркованный в лужу каршеринг.

Фото: vk.com/spb_today