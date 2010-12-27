Петербуржца оштрафовали на 15 тысяч за припаркованный в лужу каршеринг

Мужчина утверждает, что не имеет отношения к этому нарушению.

Во вторник, 15 октября, житель Петербурга пожаловался в соцсетях на штраф в 15 тысяч рублей. Мужчина рассказал, что должен заплатить деньги за то, что арендованное им каршеринговое авто "само" перепарковалось с нормального места в лужу. Об этом говорится в группе "Девяткино LIVE | Мурино".

Пользователь по имени Антон З. утверждает, что не имеет никакого отношения к этому нарушению. Получив чек, он выслал в поддержку каршеринга вопрос по поводу выставленного ему счета. В ответ ему прислали фотографию, на которой автомобиль нырнул носом в глубокую лужу.

Мужчина рассказал, что машина была запаркована не там, а рядом с Renault Captur, неподалеку от автомобиля Ssang-Yong (см. на фото). Почему иномарка в итоге оказалась в луже, петербуржец не знает. В настоящий момент он ищет людей, у которых видеорегистратор мог быть направлен в сторону места ДТП.

Ранее мы писали, что Смольный договорился с МВД по поводу штрафов на платных парковках.

Фото: ВКонтакте / Девяткино LIVE | Мурино