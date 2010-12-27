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Смольный договорился с МВД по поводу штрафов на платных парковках
Сегодня, 16:49
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Смольный договорился с МВД по поводу штрафов на платных парковках

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Сейчас решается вопрос о передаче персональных данных водителей для оформления протоколов.

В Петербурге готовится к открытию зона платной парковки. Она заработает в течение года, об этом сообщил вице-губернатор города Евгений Елин на сегодняшнем заседании в Смольном.

По его словам, сейчас еще действуют некоторые ограничения. Они связаны с передачей персональных данных водителей для составления протоколов об административных правонарушениях и выписке штрафов. Смольный уже подготовил соглашение для договора с МВД по этому вопросу. Полиция пошла властям навстречу.

Как сказал Елин, в полиции ищут возможность решения проблемы без внесения изменений в кодекс об административных. Штрафы начнут приходить после подписания соглашения.

Тем временем, в Девяткино каршеринг утонул в грязевой ванне.

Фото: Piter.TV

Теги: мвд, платные парковки, штрафы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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