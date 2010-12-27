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В Девяткино каршеринг утонул в грязевой ванне
Сегодня, 16:25
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IRINA_CHALKINA

В Девяткино каршеринг утонул в грязевой ванне

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Машину планируют вытаскивать краном.

В понедельник, 14 октября, во Всеволожском районе Ленинградской области автомобиль утонул в луже. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Отметим, что в грязевой ванне "искупался" не личный автомобиль, а каршеринг. 

Ну как можно так относиться к чужому имуществу? Свои машины бы так парковали. Просто уродство какое то

пишут очевидцы

Машину планируют вытаскивать краном. На кадрах видно, что автомобиль провалился в лужу левым колесом.

Ранее мы сообщали о том, что "Водоканал Санкт-Петербурга" предупредил о возможном подтоплении улиц.

Фото:Девяткино LIVE | Мурино/вк

Теги: девяткино, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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