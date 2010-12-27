В Девяткино каршеринг утонул в грязевой ванне

В понедельник, 14 октября, во Всеволожском районе Ленинградской области автомобиль утонул в луже. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Отметим, что в грязевой ванне "искупался" не личный автомобиль, а каршеринг.
Ну как можно так относиться к чужому имуществу? Свои машины бы так парковали. Просто уродство какое то
пишут очевидцы
Машину планируют вытаскивать краном. На кадрах видно, что автомобиль провалился в лужу левым колесом.
Ранее мы сообщали о том, что "Водоканал Санкт-Петербурга" предупредил о возможном подтоплении улиц.
Фото:Девяткино LIVE | Мурино/вк
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