В Девяткино каршеринг утонул в грязевой ванне

Машину планируют вытаскивать краном.

В понедельник, 14 октября, во Всеволожском районе Ленинградской области автомобиль утонул в луже. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Отметим, что в грязевой ванне "искупался" не личный автомобиль, а каршеринг.

Ну как можно так относиться к чужому имуществу? Свои машины бы так парковали. Просто уродство какое то пишут очевидцы

Машину планируют вытаскивать краном. На кадрах видно, что автомобиль провалился в лужу левым колесом.

Ранее мы сообщали о том, что "Водоканал Санкт-Петербурга" предупредил о возможном подтоплении улиц.

Фото:Девяткино LIVE | Мурино/вк