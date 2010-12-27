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"Водоканал Санкт-Петербурга" предупредил о возможном подтоплении улиц
Сегодня, 15:57
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nastya960

"Водоканал Санкт-Петербурга" предупредил о возможном подтоплении улиц

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Представители попросили отнестись с понимаем к локальным подтоплениям.

В связи с информацией синоптиков о возможных продолжительных осадках в ближайшее время ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" предупредил о возможном возникновении локальных подтоплений.  Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Просим с пониманием отнестись к тому, что во время ливней вся вода не может одномоментно уйти в канализацию – это происходит в течение 20-30 минут после окончания дождя.

Водоканал Санкт-Петербурга

Водоканал провел все необходимые работы по подготовке системы водоотведения к приему дождевой воды. На улицах города круглосуточно дежурят  17 аварийных бригад. В случае необходимости еще 48 линейных бригад будут сняты с плановых работ и направлена на места подтоплений. В случае сильного подтопления нужно звонить на Горячую линию ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по телефону: 305-09-09.

Ранее МЧС предупредил о надвигающихся на Петербург ливнях.

Фото: ВК/ дтп и чп петербург

Теги: водоканал, ливни, подтопления
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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