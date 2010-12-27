Пострадавшим в аварии маршрутки с трамваем в Красносельском районе выплатят до 2 млн рублей

Накануне трамвай протаранил маршрутку, микроавтобус перевернулся. Пострадали 16 человек.

Пассажиры микроавтобуса, пострадавшие в ДТП в Красносельском районе Петербурга 20 октября, могут рассчитывать на страховые выплаты в случае, если авария будет признана страховым случаем. Размер суммы будет зависеть от вида травм и степени ее сложности, сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.

Согласно Постановлению Правительства РФ №1164, выплаты рассчитываются исходя из фиксированной суммы за конкретную травму и исключая необходимость подтверждения фактических расходов на лечение. Минимальное повреждение - ушибы или ссадины - оценивается в 1 тыс. рублей, за перелом бедра полагается 80-300 тыс. рублей и так далее. В целом гражданин может получить не более 2 млн рублей.

Напомним, 20 октября в 18:15 на пересечении проспекта Десантников и Петергофского шоссе столкнулись трамвай № 60 и маршрутка К-235. По предварительным данным, водитель маршрутки поехал на красный свет, в результате ДТП пострадали 16 человек.

Для того, чтобы получить страховые выплаты, потерпевшие должна написать заявление в страховую компанию САО "ВСК" и предоставить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ от перевозчика о произошедшем событии и документы из медучреждения с указанием характера полученным травм, диагноза или периода нетрудоспособности.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и области