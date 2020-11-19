Воспитательница в Комсомольске-на-Амуре избила ребенка во время еды

Прокуратура начала проверку по факту насилия над ребенком.

Воспитательница в Комсомольске-на-Амуре избила ребенка в детском саду во время еды. Инцидент попал на видео. Ролик быстро распространился по социальным сетям. На кадрах видно, что дети сидят за столом и едят. В этот момент за ними наблюдают две женщины. Одна из них подходит к малышу, начинает его бить по рукам и насильно заставляет есть.

Родители детского сада подали коллективную жалобу из-за действий сотрудницы учреждения. По данному факту Прокуратура ведет проверку. Специалисты оценят поведение воспитательницы и лиц, допустивших насилие над ребенком.

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Видео: Youtube/Komcity News