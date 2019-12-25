В Шушарах грабители на глазах избитой хозяйки вынесли из квартиры телевизор

Также воры украли роутер и телефон.

В среду, 11 ноября, в полицию обратилась неработающая 38-летняя жительница Шушар. Как стало известно Piter.TV, женщина стала жертвой грабителей.

Как выяснилось, ночью предыдущего дня двое неизвестных ворвались в ее квартиру на Московском шоссе, применили к хозяйке насилие и открыто похитили телевизор, роутер и мобильный телефон. Общий ущерб составил более 14 тысяч рублей. С места преступления изъяты следы рук и обуви, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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