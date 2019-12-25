В вагоне-бытовке на Уральской драка закончилась смертью рабочего

Подозреваемый задержан по горячим следам.

На стройке на Уральской улице драка завершилась смертью человека. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Во вторник, 10 ноября, в полицию поступило сообщение о драке на стройке по Уральской улице. В 00:24 на место прибыли полицейские, которые нашли в вагоне-бытовке с гематомами лица и ушибленной раной теменной области труп 53-летнего гражданина Кыргызстана.

В 01:45 у дома 20 по Тучкову переулку в результате работы по "горячим следам" по подозрению в совершении данного преступления задержан 42-летний гражданин Киргизии.

Установлено, что 10 ноября около 00:10, в вагоне-бытовке во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, подозреваемый руками и ногами избил знакомого, после чего скрылся.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце октября двое пассажиров подрались в трамвае на Энгельса из-за маски.

Фото: Piter.TV