Воскресенье вновь принесет в Петербург дожди

Температура воздуха составит +19...+21.

В воскресенье, 15 августа, в Петербурге ожидаются кратковременные дожди. Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Порывы южного и юго-западного ветра достигнут до 15 м/с. В эти дни температурный фон близок к климатической норме. Температура воздуха будет держаться на уровне +20 градусов.

Часть лета в этом году была очень жаркой. Погода десяток раз побила исторические рекорды. Piter.TV провел опрос среди жителей Петербурга и узнал, хотят ли они возвращения жары.

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